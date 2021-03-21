Хабиб Нурмагомедов озвучил главную причину завершения спортивной карьеры

Москва, 21 марта. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему решил уйти из спорта.

Президент UFC Дана Уайт на этой неделе сообщил, что боец Хабиб Нурмагомедов завершил выступление в промоушене. Российский спортсмен позже подтвердил эту информацию, а теперь в разговоре с журналистами ESPN объяснил свое решение. Нурмагомедов признался, что ему было непросто уйти из спорта на пике карьеры.

«Это очень сложно, когда у тебя есть сила, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, когда у тебя есть деньги, и ты всему этому говоришь: «Нет»», — заметил боец.

По словам спортсмена, решение о завершении карьеры он принял ради матери. Бывший чемпион UFC констатировал, что из-за постоянных тренировок и боев уделял ей слишком мало времени.

В MMA Нурмагомедов провел 29 поединков, выиграв во всех из них. Последний бой россиянина в октябре 2020 года завершился досрочной победой над Джастином Гейджи из США во втором раунде.