«Макдоналдс» намерены засудить на 260 тыс. рублей за чужую музыку

Москва, 21 марта. Компании «Макдоналдс» предстоит судебная тяжба. Поводом стало использование чужой музыки в помещениях заведений.

Сотрудники контролирующих органов установили, что в залах заведения общепита в Москве, Подмосковье и Петербурге из колонок звучит музыка популярных российских исполнителей. Музыкальное изобилие было записано на диктофоны при проверке. Инспекторы подчеркнули, что чужие музыкальные произведения нельзя включать в помещениях, где ведется коммерческая деятельность, сообщил источник ФАН.

Юристы компании подчеркнули, что в колонках, установленных в заведениях «Макдоналдс», играют только свои музыкальные композиции. Они допустили, что посетители могут включать песни поп-звезд на телефонах и портативных колонках.

Иск в Арбитражный суд против «Макдоналдс» подан на 260 тысяч рублей по факту нарушения российского законодательства.