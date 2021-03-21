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«Макдоналдс» намерены засудить на 260 тыс. рублей за чужую музыку

«Макдоналдс» намерены засудить на 260 тыс. рублей за чужую музыку

Москва, 21 марта. Компании «Макдоналдс» предстоит судебная тяжба. Поводом стало использование чужой музыки в помещениях заведений.

Сотрудники контролирующих органов установили, что в залах заведения общепита в Москве, Подмосковье и Петербурге из колонок звучит музыка популярных российских исполнителей. Музыкальное изобилие было записано на диктофоны при проверке. Инспекторы подчеркнули, что чужие музыкальные произведения нельзя включать в помещениях, где ведется коммерческая деятельность, сообщил источник ФАН.

Юристы компании подчеркнули, что в колонках, установленных в заведениях «Макдоналдс», играют только свои музыкальные композиции. Они допустили, что посетители могут включать песни поп-звезд на телефонах и портативных колонках.

Иск в Арбитражный суд против «Макдоналдс» подан на 260 тысяч рублей по факту нарушения российского законодательства.

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