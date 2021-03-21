Топ-5 знаменитостей, которые станут родителями в 2021 году

Благодаря самоизоляции прошлый год оказался богат на рождение малышей в звездных парах российского шоу-бизнеса. Беби-бум продолжается и в 2021 году. ФАН собрал топ-5 известных женщин, которые готовятся стать мамами.

Альбина Джанабаева

Самой большой неожиданностью для фанатов пары Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой стала информация, что 41-летняя экс-участница группы «ВИА Гра» ждет ребенка. Джанабаева опубликовала в Instagram фото с заметно округлившимся животом и поделилась, что ожидает малыша. Внимательные подписчики певицы отметили, что живот уже большой. Возможно, супруга Меладзе на седьмом месяце беременности.

Катя Жужа

Телеведущая Катя Жужа ждет второго ребенка от гонщика и наследника крупного предпринимателя Артема Маркелова. При этом их первому общему сыну не исполнилось и года. Сейчас бывшая участница «Дома-2» с семьей находится на Мальдивах, именно там Жужа отметила день рождения и рассекретила свою беременность. Телеведущая выложила снимок в Сети, на котором она в розовом купальнике позирует у бассейна с округлившимся животиком.

Алекса

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алекса ждет ребенка от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Слухи о беременности ходят вокруг 30-летней артистки уже довольно давно, но пара решила повременить об официальном заявлении.

«В ожидании самого прекрасного и волнительного момента в жизни. Пришло время приятной суеты: выбирать коляску, кроватку, покупать детские вещи для нашего малыша», — так Алекса в своем Instagram подписала фото с заметным животом.

Когда роман этой пары только начинался, они оказались в центре скандала, потому что выяснилось, что ради певицы Дайчев бросил беременную супругу — танцовщицу Александру Сивкову.

Елена Перминова

В этом году Елена Перминова в четвертый раз готовится стать мамой. 34-летняя модель ждет сына от бизнесмена Александра Лебедева, об этом Перминова сообщила на своей странице в Instagram еще в декабре. Известно, что роды запланированы на июнь 2021 года.

Перминова продолжает радовать фанатов красивыми фотографиями с растущим животиком.

Пара уже воспитывает двоих сыновей — Егора и Никиту, а также дочь Арину. На этот раз супруги вновь ждут мальчика и уже выбрали ему имя — Александр.

Ольга Абрамова

В скором времени в третий раз 47-летний музыкант Сергей Шнуров станет отцом, его молодая жена Ольга Абрамова ждет ребенка. О грядущем пополнении в семье лидер группы «Ленинград» объявил в Instagram в конце декабря, отметив, что зачала ребенка пара во время карантина.

Для Абрамовой будущий ребенок станет первенцем, пол ребенка известен — это будет мальчик. От предыдущих браков у артиста есть двое взрослых детей — дочь Серафима и сын Аполлон.