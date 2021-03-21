Ослы помогут человеку избавиться от хронического гепатита

Москва, 21 марта. Вирус гепатита B у ослов, лошадей и зебр поможет ученым из Немецкого центра исследований инфекций (DZIF) изучать хронический гепатит у человека.

Специалисты выяснили, что течение вирусного гепатита В у животных и людей идентично. Ученые обследовали 3 тыс. образцов крови у непарнокопытных в разных странах планеты. После чего они изучили молекулярную биологию связывания и проникновения вируса в клетки.

Оказалось, что именно ослы в Африке стали переносчиками нового вируса гепатита В после того, как человек их одомашнил несколько тысяч лет назад. При этом животные естественно инфицированы, и течение заболевания схоже с хроническим гепатитом у человека. Эти данные помогут ученым разработать новые методы лечения.

Вакцинация от коронавируса может быть опасна для пациентов с туберкулезом, ВИЧ, гепатитом С или В, а также сифилисом. Не советуют прививаться и тем, кто в последний год перенес острый коронарный синдром или инсульт.