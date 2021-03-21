Крошечная биоэлектронная машина поможет раскрыть тайны мозга

Вашингтон, 21 марта. Инновационная разработка американских ученых поможет улучшить понимание процессов развития мозга и его восстановления после травм.

Специалисты получили похожие на «мини-мозг» корковые сфероиды из плюрипотентных стволовых клеток. Система трехмерного нейронного интерфейса помогла экспертам создать лабораторию для изучения крошечного мыслительного органа и сбора различных типов данных. Нагревательные элементы подвергали мозговые культуры стрессу. Также в клетки мини-органа ввели гены, которые позволяли контролировать нервную активность мозга.

Крошечная биоэлектронная машина позволила специалистам проводить исследования тканей без участия человека. Авторы научной работы считают, что изобретение и персонализированный подход к медицине помогут создать более эффективные методы лечения нейродегенеративных заболеваний мыслительного органа.

Российские ученые ранее создали на основе нейросети элемент компьютерной памяти, который функционирует как мозг человека. Разработка позволяет увеличивать объем записываемой информации в несколько раз.