Прибыль Saudi Aramco упала до 49 млрд долларов в 2020 году

Эр-Рияд, 21 марта. Размер чистой прибыли крупнейшей в мире саудовской нефтяной компании Saudi Aramco составил 49 млрд долларов в 2020 году. Годом ранее показатель был на уровне 88,2 млрд долларов.

По словам представителей корпорации, минувший год оказался одним из самых тяжелых в истории холдинга на фоне последствий пандемии коронавируса. Несмотря на это, Saudi Aramco выплатила акционерам дивиденды в размере 75 млрд долларов в 2020 году, передает ТАСС.

Свободный денежный поток предприятия за отчетный период составил 49,1 млрд долларов, снизившись в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем капитальных затрат (CAPEX) компании после оптимизации был на уровне 27 млрд долларов. В текущем году организация продолжит их оптимизацию. В 2021 году CAPEX составит 35 млрд долларов при первоначальном плане в 40–45 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что польская компания Orlen подписала первый долгосрочный контракт на поставки нефти из США. За последние три года концерн успешно укрепил отношения с крупнейшими мировыми производителями нефти, включая Saudi Aramco, и установил новые направления поиска поставщиков.