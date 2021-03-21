Киркоров принял тиктокершу Валю Карнавал за официантку

Москва, 21 марта. Певец Филипп Киркоров отпраздновал Новый год в компании тиктокерши Вали Карнавал (Валентины Карнауховой), а спустя считанные месяцы не смог ее вспомнить.

Киркоров устроил в новогоднюю ночь шумную вечеринку, на которую пригласил друзей и коллег по миру шоу-бизнеса. Видео с празднования «взорвали» Сеть — на кадры попала не только Карнавал, но и певец Егор Крид. Фанаты тут же уверились в своем предположении об их романе.

Но как оказалось в новом выпуске шоу «Маска», Киркоров не просто не заметил ажиотаж, но даже не смог вспомнить, кто такая Карнавал. Упомянула о ней в разговоре телеведущая Регина Тодоренко. Она, как и король российской эстрады, занимает на популярном проекте кресло члена жюри.

«Я недавно увидела в одном ролике в TikTok, что одна девушка, очень эпатажная, постригла себе волосы. Девушка очень популярна, ее зовут Валентина Карнавал», — сказала звезда «Орла и решки».

Киркорову это имя, судя по реакции, ни о чем не напомнило. Певец Тимур Родригез уточнил, что «симпатичная Валя» встречала дома у короля эстрады Новый год.

«А, которая с Егором?» — обратился к нему артист.

Шоумен Александр Ревва не удержался и «ввернул» свое слово. Оказалось, что Киркоров на празднике принял тиктокершу за официантку.

Крид после разговоров о романе с Карнавал неожиданно появился в шоу «Холостяк». Его привел на популярный проект рэпер Тимати — главный герой восьмого сезона.