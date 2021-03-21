Психолог объяснила, может ли число детей в семье влиять на характер ребенка

Москва, 21 марта. Многие считают, что в семье с одним ребенком родители воспитывают эгоиста, а в многодетных семьях дети больше думают о других. В разговоре с корреспондентом ФАН психолог Ирина Таранова объяснила, может ли число детей в доме повлиять на характер ребенка.

«На самом деле здесь больше зависит не от того, один ребенок в семье либо много детей, а от того, какая система ценностей у родителей, как они воспитывают ребенка и какие условия они создают для его эмоционального человеческого благополучия», — говорит эксперт в области детской психологии Таранова.

Выходит, что на то, каким вырастет ребенок, влияет стиль воспитания и индивидуальные особенности родителей.

«Есть случаи, когда в многодетной семье все дети бесконечно счастливы, с очень приятным характером, без каких-либо психологических сложностей. То же самое можно встретить и в семье с одним ребенком. И наоборот, можно встретить в любой семье ребенка с агрессией, со сложным характером», — объясняет психолог.

Таким образом, именно от воспитания зависит характер ребенка. И в многодетной семье можно вырастить отъявленного эгоиста, и единственный ребенок в семье может стать заботящимся о других человеком.

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