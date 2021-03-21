Кот Мостик провел экскурсию по Севастополю и Крыму для журналистки из Боливии

Симферополь, 21 марта. Журналистка из Южной Америки приехала с рабочим визитом в Крым. Экскурсию по достопримечательностям полуострова ей провел небезызвестный кот Мостик.

Девушка работает в местном боливийском отделении радио Sputnik. На то, чтобы посмотреть основные достопримечательности Крыма и Севастополя, у нее был всего день. Обязанность показать журналистке местные красоты взял на себя обладатель удостоверения экскурсовода кот по кличке Мостик. В итоге они посмотрели центр города-героя, проехали по Южному берегу Крыма и Бахчисарайскому району.

«Путешествие одного дня близится к завершению, но я обязательно приеду в Крым еще раз», — сказала в итоге журналистка, пишет РИА Новости.

Свое удостоверение экскурсовода Мостик получил в конце февраля этого года. Документ ему вручил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. Церемонию вручения «корочки» главному символу Крымского моста приурочили ко Всемирному дню экскурсовода.