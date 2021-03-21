Кедми рассказал, как существование НАТО оказалось под угрозой из-за России

Москва, 21 марта. Вашингтон может принять решение о роспуске Североатлантического альянса из-за новой стратегии национальной обороны России, считает израильский эксперт Яков Кедми.

Целесообразность существования НАТО в последнее время все чаще вызывает сомнения у американских военных и политических деятелей, передает «Экономика сегодня» слова Кедми. По его мнению, подобные мысли связаны с новым принципом стратегической обороны РФ, о котором заявил российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в 2019 году.

Россия ответит на любую непосредственную военную угрозу, атакуя не только районы, из которых были выпущены ракеты, но и центры, где принимаются решения, напомнил эксперт.

«Россия перевела весь военный диалог с США в простую формулу: неважно, где и что начинается — отвечать будет Вашингтон. То есть первые выпущенные в ответ ракеты уничтожат американскую территорию», — констатировал Кедми.

Европа в подобной ситуации уже не играет особой роли в качестве американского рубежа против РФ, уверен эксперт. Он также отметил, что средства противоракетной обороны, размещенные в Восточноевропейском регионе, также утратили смысл из-за новейших российских стратегических комплексов, в частности, системы «Сармат». Однако на поддержание функционирования ПРО в Европе Вашингтону приходится вкладывать немалые средства, уточнил Кедми.

Ранее эксперты рассказали, почему российская субмарина «Ростов-на-Дону» стала причиной сильного беспокойства в странах НАТО.

Кроме того, Кедми заявил, что Вашингтон должен волноваться тогда, когда американцы на полчаса потеряют из виду весь российский подводный флот, пишет «Царьград».