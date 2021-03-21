На платформе Disney+ появился первый эпизод сериала «Сокол и Зимний солдат»

Лос-Анджелес, 21 марта. Американская цифровая платформа Disney+ порадовала поклонников комиксов Marvel, опубликовав первый эпизод супергеройского сериала «Сокол и Зимний солдат».

Западные кинокритики высоко оценили новый проект Marvel. Первый эпизод привел в восторг и зрителей. Формат нового сериала оказался более привычным, чем у «ВандаВижен». По словам критика Брайана Лоури, эта премьера принесет мировую славу исполнителям главных ролей — Энтони Маки и Себастьяну Стэну.

Другой эксперт кино Чарли Риджли считает, что повествование в новом сериале Marvel хорошо продумано и структурировано. Критики уверены, что телешоу будет очень популярным не только у поклонников супергеройской тематики, но и среди зрителей, которые обычно не смотрят снятые по комиксам фильмы.

Ранее стало известно, что создатели обещают показать шесть эпизодов «Сокола и Зимнего солдата». При этом студия Marvel может снять второй сезон сериала. По словам главы компании Кевина Файги, у продюсеров на этот счет есть масса идей.