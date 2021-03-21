Как Зеленский пришел к абсолютному политическому одиночеству

Стену президентского офиса в Киеве, которую вчера так креативно разрисовали и расписали всяческие радикалы и неонацисты, отмыть, конечно, можно, не проблема. Максимум — день работы. А вот Зеленского отмыть уже нельзя. Никакими моющими средствами.

Виноват в этом исключительно он сам. Потому что Зеленский — самый типичный, классический предатель. В истории Украины предатели — это не кто-то из-ряда вон выходящий, а вполне обычная история. И как правило, все предатели заканчивали плохо. Карма такая. Теперь она висит и над Владимиром Зеленским. Он умудрился предать свой народ, будучи его лидером. Предать подло, наплевав на все свои обещания. Если говорить образно, вчера все эти радикалы от души поглумились даже не над Зеленским, а над уже разлагающимся трупом мифического президента Голобородько, в образе которого Зеленский так ловко обвел вокруг пальца всех своих соотечественников.

Да, украинцы выбирали не Зеленского. Они выбирали именно бывшего учителя Голобородько, того, которого Зеленский играл в известном сериале. Они голосовали за кристально честного и бескомпромиссного борца за права и достоинство своего народа, за ненавистника любой коррупции, за человека, у которого душа по-настоящему болит за Украину. За того, кто в ярости с обеих рук расстреливал продажную и вороватую Верховную раду, за того, кто на три буквы посылал чиновников Международного валютного фонда, приехавших грабить то, что еще осталось от несчастной Украины. И, конечно, за того, кто обещал мир в Донбассе, русский язык, на котором можно будет разговаривать не только на кухнях, обещал диалог с Россией и стать «приговором» президенту-преступнику Порошенко.

«Приговора» не получилось. Более того — Петр Порошенко силен и активен, а Зеленский сам попытался превратиться в него, перехватив все его инициативы, и получилось это очень смешно. Если бы не было так грустно. Два пункта политической повестки Порошенко — «армия и мова» — уже исполняются на полную катушку, а до третьего, до веры, Зеленский пока не добрался, но уверен, что и это со временем обязательно будет. Все обещания мира в Донбассе обернулись запахом большой грядущей войны, канонада которой уже слышна. Русский язык остался только на кухнях, так как теперь нет никаких гарантий, что, услышав русскую речь где-нибудь в магазине, какой-нибудь записной патриот не побежит звонить «мовному омбудсмену».

Став президентом, Зеленский очень быстро понял, кому необходимо служить, чтобы быть президентом Украины. И это — вовсе не украинский народ. Там любят говорить: «Мы не рабы!». Да, я с этим согласен. Украинцы не рабы. Они вообще никто: ни для западных кураторов Украины, ни для ее властей в лице президента и Верховной рады. Просто расходный материал, который можно использовать как угодно, даже как пушечное мясо. До Зеленского быстро дошло, кому надо подчиняться: тем, кто по-настоящему руководит Украиной, то есть ее западным кураторам. Правда, с этим сначала тоже не особо срослось, в первую очередь из-за внутренней политики США, президентом которых был в то время Дональд Трамп. Зеленский оказался между двух огней: с одной стороны — Трамп, а с другой — американские демократы, с которыми Трамп активно воевал и собирался использовать в этой войне Украину как оружие. И кое-чего он добился. Зеленский не смог воспрепятствовать публикации знаменитых «пленок Деркача» с компроматом на Джо Байдена и Петра Порошенко, и американские демократы это хорошо запомнили. Возможно, именно поэтому президент Байден до сих пор не позвонил Зеленскому. Это своеобразная месть и наказание за то, что Зеленский не сразу определился, «кто в доме хозяин».

Еще одним острым углом для Зеленского стали украинские радикалы, всяческие ультраправые неонацистские группировки, бандеровские организации. Фанаты современной Украины очень любят говорить, что на самом деле радикалов очень немного и они ничего не решают. Это и правда, и нет. Да, их немного. Но вот насчет того, что они ничего не решают, — откровенная ложь. Можно начать с того, что это самый эффективный инструмент внутренней украинской политики и все эти неонацистские группировки состоят на довольствии либо СБУ, либо МВД. И выполняют задачи по приказам этих силовых ведомств. Зеленский пробовал подружиться и с неонацистами. Пробовал говорить на их языке: вы же помните знаменитое «Я не лох!»? Но неонацисты ему не поверили и не прониклись. Своим для них он так и не стал. И не станет никогда, как бы ни старался.

Зеленский предал три четверти населения Украины, которые голосовали за него на президентских выборах. Предал в угоду внешним хозяевам страны и этим самым неонацистским группировкам. Но в итоге оказалось, что, потеряв доверие всех голосовавших, он не обрел поддержки и у тех, ради кого так старался, запрещал русский язык, подливал масло в огонь войны в Донбассе. Зеленского готовы предать даже его сторонники из Верховной рады. Да, фракция «Слуга народа» там доминирует, но она крайне неоднородна, многие стали ее членами именно из карьерных и коррупционных побуждений. Это значит, что они готовы служить кому угодно.

По сути, Зеленский остался в одиночестве. У него нет никакой поддержки. Ни в народе, ни в политической среде. Он абсолютно зависим в первую очередь от решения западных кураторов, которые, похоже, все еще не определились, что делать с бывшим клоуном. Вполне вероятно, что досидеть срок ему дадут, но и это не факт. У президента США Джо Байдена на Украине есть «любимая жена», готовая беспрекословно подчиняться ему абсолютно во всем. И пусть Зеленский тоже готов к такому прогибу, особого доверия к нему нет. А значит, его будущее — очень туманно.