Утяшева и Муцениеце облачились в фартуки и блеснули кулинарными талантами

Москва, 21 марта. Гимнастка Ляйсан Утяшева и актриса Агата Муцениеце оказались на одной кухне и перед камерами приготовили аппетитное блюдо.

Экс-супруга звезды «Мажора» Павла Прилучного рассказала об интересной встрече в Instagram Stories. Муцениеце побывала на съемках шоу Утяшевой и блеснула кулинарным талантом.

Ведущая и гостья облачились в длинные фартуки и взялись за готовку, параллельно смеясь над искрометными шутками. Обе рассказывали в интервью, что очень любят радовать близких вкусными домашними блюдами.

Муцениеце заметила, что готовить перед камерами было крайне непривычно, но «клево». Знаменитости, как оказалось, готовили не нечто изысканное, а вполне обычное, но аппетитное угощение.

«Реально вкусно! Картошечка с капустой», — объяснила экс-жена Прилучного.

Утяшева согласилась с мнением актрисы. Ей тоже результат пришелся по душе.

Гимнастка радует супруга не только вкусной едой, но и впечатлениями. 14 марта юмористу исполнилось 42 года, и по этому случаю Утяшева устроила ему сюрприз в виде прыжка с парашютом.