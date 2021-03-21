Эксперт Инна Сафаргали оценила развитие доходных домов в России

Москва, 21 марта. Доходные дома имеют высокий потенциал для инвестиций. Об этом заявила руководитель департамента аренды R2 Asset Management Инна Сафаргали.

На сегодняшний день уровень развития этого сектора в России отстает от европейских стран. К примеру, во Франции на аренду приходится порядка 30-40% объемов всей жилой площади, а в Германии предпочитают снимать, а не покупать жилье 57% граждан, передает «Ведомости».

В связи с ростом цен на недвижимость спрос на доходные дома будет повышаться, уверена Сафаргали. По ее мнению, пользоваться услугами сегмента в основном будут студенты или люди, временно работающие в конкретном регионе.

В целях инвестиций доходные дома станут интересными прежде всего, поскольку направление находится на начальной стадии развития, отчего высокая конкуренция пока отсутствует. Более того, затраты смогут быстро окупиться благодаря арендной плате. А также такой вид предпринимательской деятельности позволит получать пассивный доход без больших энергозатрат, заключила эксперт.

Помимо этого, российские власти планируют узаконить сдачу в аренду гостевых домов. По данным пресс-службы Правительства России, ответственные ведомства подготовят предложения по этой инициативе к 1 июля.