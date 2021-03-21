Молния убила серфингистку во время тренировки в Сальвадоре

Сальвадор, 21 марта. Серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес умерла во время тренировки, сообщает AP. В нее попал мощный электрический разряд.

Инцидент произошел на местном пляже Эль-Тунко: 22-летняя спортсменка находилась в воде, когда в нее ударила молния.

Уточняется, что девушка была сестрой президента Федерации серфинга Сальвадора Хосе Диаса. Девушка готовилась к предстоящему крупному турниру — квалификации на Олимпийские игры в Токио.

Трагическая случайность унесла жизнь девушки, которая упала в яму для установки столба освещения. По данным правоохранителей, в смерти москвички отсутствует криминальный характер, сообщало РИАМО.