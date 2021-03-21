МЧС Мордовии набирает добровольных пожарных

Саранск, 21 марта. В МЧС Мордовии напомнили жителям региона, что каждый из них может стать частью дружной команды добровольной пожарной охраны.

Добровольцы занимаются как профилактикой пожаров, так и тушением, спасают жизни и имущество людей. Они — главные помощники сотрудников ведомства.

Как правило, эти люди на месте ЧП появляются до приезда пожарных, тушат огонь водой, песком — всем, что попадется под руку. За наличием первичных средств пожаротушения на объектах тоже следят добровольцы. Зачастую они становятся первыми, кто вызывает службу спасения, а также эвакуируют людей.

«В прошлом году подразделения добровольной пожарной охраны совершили 161 выезд на тушение пожаров в качестве дополнительных сил, самостоятельно ликвидировали 50 возгораний. Общая группировка добровольной пожарной охраны Республики Мордовия составляла 761 подразделение общей численностью 4263 человека», — сообщили ФАН в пресс-службе регионального МЧС.

Предложить свою кандидатуру для включения в сводный реестр добровольных пожарных может каждый житель Мордовии. В ведомстве напомнили: добровольцы проходят обязательную подготовку. Опытные наставники обучают новичков работать с пожарно-техническим снаряжением.

Ранее ФАН писал о нелегком труде женщины-участкового. Светлана Кузнецова рассказала об особенностях своей работы.