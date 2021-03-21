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Глава омского отделения КПРФ покинул пост после 28 лет работы

Глава омского отделения КПРФ покинул пост после 28 лет работы

Омск, 21 марта. Глава омского обкома КПРФ Александр Кравец покинул свой пост. Об этом заявили в пресс-службе регионального отделения партии.

Александр Кравец был лидером омского объединения КПРФ в течение 28 лет. Политик решил оставить пост главы омских коммунистов в силу возраста. Ему сейчас 71 год.

Нового руководителя выбрали на отчетно-выборной конференции партии. Им стал депутат местного Заксобрания Андрей Алехин. Примечательно, что нового кандидата вместо себя предложил сам Кравец.

«Представляя кандидатуру, Александр Алексеевич сказал, что Алехин — надежный и порядочный человек, в последние годы на нем фактически лежало руководство работой обкома, так как сам Кравец как депутат Госдумы РФ значительное время проводил в Москве, — сообщили в пресс-службе отделения КПРФ.

Ранее лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов перечислил виновников обвала рубля. По его мнению, падение валюты вызвала политика бывших президентов Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

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