Глава омского отделения КПРФ покинул пост после 28 лет работы

Омск, 21 марта. Глава омского обкома КПРФ Александр Кравец покинул свой пост. Об этом заявили в пресс-службе регионального отделения партии.

Александр Кравец был лидером омского объединения КПРФ в течение 28 лет. Политик решил оставить пост главы омских коммунистов в силу возраста. Ему сейчас 71 год.

Нового руководителя выбрали на отчетно-выборной конференции партии. Им стал депутат местного Заксобрания Андрей Алехин. Примечательно, что нового кандидата вместо себя предложил сам Кравец.

«Представляя кандидатуру, Александр Алексеевич сказал, что Алехин — надежный и порядочный человек, в последние годы на нем фактически лежало руководство работой обкома, так как сам Кравец как депутат Госдумы РФ значительное время проводил в Москве, — сообщили в пресс-службе отделения КПРФ.

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