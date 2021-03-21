Куплю-продажу автомобилей предлагается осуществлять через «Госуслуги»

Москва, 21 марта. Механизм заключения договоров купли-продажи машин через «Госуслуги», который планируется ввести с 1 мая 2021 года, существенно упростит оформление сделок.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, передает ТАСС.

С внедрением механизма электронного заключения договоров на портале «Госуслуги» значительно сократится время оформления контрактов при приобретении или продаже транспортного средства. Кроме того, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность осуществляемых сделок.

«Мы планируем, в том числе, таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами», — резюмировал директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов.

Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали новый способ обмана пользователей в интернете. Теперь от имени портала «Госуслуги» мошенники начали рассылку фишинговых писем. Они поняли, что граждане склонны доверять правительству и не всегда проверяют получаемые письма.