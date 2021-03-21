Возлюбленная Прилучного показала смелую фотосессию в изумрудном костюме

Москва, 21 марта. Звезда комедийного сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович порадовала поклонников в Instagram новыми фотографиями.

Артистка поделилась в соцсетях бэкстейдж-кадрами с новой фотосессии. Девушка Павла Прилучного позировала в изумрудном oversize костюме, завершив образ грубыми ботинками. Мирославе сделали легкую укладку и неяркий макияж.

«Пусть в вашей жизни будет Любовь! Такая сильная!» — написала звезда.

Поклонники похвалили актрису за смелые эксперименты. Им понравился яркий костюм Мирославы, а также ее мальчишеская прическа. Фолловеры решили, что стрижка очень молодит 35-летнюю Карпович.

«Просто очаровательная девушка. Как всегда все на высшем уровне. Изумрудный — супер модный цвет сезона», — заметила подписчица. «Просто шик и блеск, классный лук», — добавила еще одна пользовательница.

Ранее сообщалось, что 1 марта отметили день рождения Мирослава Карпович и Агата Муцениеце. Девушке Прилучного исполнилось 35 лет, она получила от артиста романтический подарок. А 32-летнюю экс-супругу главного «мажора» страны ждали поздравления от детей — Мии и Тима. Поклонники актера до сих пор гадают, как Прилучный умудрился влюбиться в Мирославу, которая родилась в один день с его бывшей женой.