Решение ЦБ может повлиять на размер ставки по вкладам ВТБ

Москва, 21 марта. Банк ВТБ допускает вероятность увеличения ставок по вкладам финучреждения на фоне решения ЦБ РФ о повышении базового процента до 4,5%. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По словам представителей финансовой организации, если говорить о кредитных ставках, то в настоящее время они остаются на уровне, благоприятном для клиентов, передает ТАСС.

«При этом банк проводит точечное улучшение условий в рамках отдельных программ и сегментов», — резюмировали в пресс-службе.

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки впервые с декабря 2018 года — на 0,25 п. п. — до 4,5% годовых — и допустил ее увеличение на следующих заседаниях. Эксперты ранее сообщили, что изменение базовой ставки Центральным банком России послужит для финучреждений сигналом ужесточения кредитно-денежной политики и приведет к повышению ставок по ипотеке.