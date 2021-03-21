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Решение ЦБ может повлиять на размер ставки по вкладам ВТБ

Решение ЦБ может повлиять на размер ставки по вкладам ВТБ

Москва, 21 марта. Банк ВТБ допускает вероятность увеличения ставок по вкладам финучреждения на фоне решения ЦБ РФ о повышении базового процента до 4,5%. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По словам представителей финансовой организации, если говорить о кредитных ставках, то в настоящее время они остаются на уровне, благоприятном для клиентов, передает ТАСС.

«При этом банк проводит точечное улучшение условий в рамках отдельных программ и сегментов», — резюмировали в пресс-службе.

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки впервые с декабря 2018 года — на 0,25 п. п. — до 4,5% годовых — и допустил ее увеличение на следующих заседаниях. Эксперты ранее сообщили, что изменение базовой ставки Центральным банком России послужит для финучреждений сигналом ужесточения кредитно-денежной политики и приведет к повышению ставок по ипотеке.

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