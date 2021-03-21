Астрологи назвали самый эгоистичный знак зодиака в любви

Москва, 21 марта. Стрельцы известны как общительные и позитивные люди, но в любви они часто заботятся только о себе, считают астрологи.

Представителям этого знака присущ свободный дух и нежелание привязываться ко второй половинке. Они могут потратить годы на поиски родственной души. Найти партнера, который готов жить в ритме Стрельцов, довольно сложно.

Рожденным с 22 ноября по 20 декабря нужно все и сразу. Они любят острые ощущения, гоняются за новизной. Стрельцы быстро влюбляются и так же быстро перегорают. При этом в отношениях они ведут себя очень эгоистично. Люди этого знака всегда ставят себя на первое место. Любовь и все связанные с ней условности становятся для Стрельцов обузой, пишет «Клубер».

Если вы посмеете посягнуть на свободу Стрельцов, они воспримут ваши действия как оскорбление, либо просто хлопнут дверью. Астрологи не исключают, что представители этого знака тоже способны на самопожертвование в любви. Но для начала их избранники должны пройти проверку на совместимость, а вытерпеть тяжелый нрав Стрельцов дано не каждому.

Ранее сообщалось, что астролог Алена Никольская описала ритуал для привлечения любви. Для проведения этого магического обряда понадобятся только свечи.