Исландский вулкан Фаградальсфьядль проснулся спустя 6000 лет. ФАН-ТВ

Вулкан, расположенный на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии, проснулся. На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно, как лава извергается из кратера и стекает по боковым склонам Фаградальсфьядля. Чтобы не допустить жертв, власти страны закрыли Международный аэропорт Кефлавик, а на всем полуострове действует красный уровень опасности для авиации.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль было ожидаемым, так как с 24 февраля было зарегистрировано не менее 40 000 небольших землетрясений. По некоторым данным вулкан не проявлял активности на протяжении 6 000 лет.