Молодые IT-разработчики при поддержке Хабиба Нурмагомедова выявят лучшего в Дагестане

Махачкала, 21 марта. В апреле в дагестанском Дербенте состоится трехдневный хакатон (конкурс IT-разработчиков) с участием первого заместителя министра просвещения России Дмитрия Глушко и госсекретаря республики Хизри Абакарова, сообщил ФАН организатор мероприятия. Спонсорскую поддержку соревнованию оказал чемпион организации по смешанным единоборствам UFC Хабиб Нурмагомедов.

Хакатон «IT-Кот» пройдет в период с 9 по 11 апреля с участием 150 человек. В нем примут участие команды молодых дагестанских разработчиков, которым в сжатые сроки предстоит создать мобильные приложения или найти решения для IT-стартапов.

«Это будет командное соревнование разработчиков. Команды, состоящие из трех-шести человек, на протяжении уикэнда будут создавать приложения и другие проекты. Мы проводим мероприятие именно в Дербенте, так как этот город становится центром притяжения для всего региона. Развиваются различные стороны жизни города, в том числе образовательная среда», — отметил собеседник ФАН.

По его словам, участникам соревнования будут предложены определенные задания, например, по созданию инновационного маркетплейса. Задания определят спонсоры мероприятия, среди которых звезда мира смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.

«Спонсоры мероприятия обеспечат участников всем необходимым, вплоть до питания, кофе и воды. Например, Хабиб Нурмагомедов уже выделил средства, в том числе на несколько тысяч бутылок воды, закрыл ряд других вопросов. К слову, сами спонсоры и определят задания для участников хакатона», — пояснил организатор.

Он добавил, что мероприятие планируют посетить первый замглавы Минпросвещения России Дмитрий Глушко и госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров. Также прорабатывается возможность участия крупных IT-компаний регионального и федерального уровня. Кроме того, в эти же дни в Дербенте состоится крупное совещание, посвященное проблемам образования.

Ранее ФАН сообщал, что Республика Дагестан оказалась на предпоследнем месте рейтинга качества образования регионов, составленном Рособрнадзором. Ректор одного из крупнейших вузов Дагестана назвал это ожидаемым и отметил, что ситуация в сфере общего образования в республике требует принятия определенных мер.