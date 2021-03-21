Картина «Маша» с Чиповской в главной роли поборется за победу на кинофестивале в США

Российский фильм «Маша» поборется за главный приз Почетной премии имени Джорджа Гранда III на 45-м Международном кинофестивале в Кливленде. Как стало известно ФАН, на конкурсе представлены восемь кинокартин из стран Центральной и Восточной Европы, темы которых сосредоточены на социальной справедливости и активизме.

Международный кинофестиваль в Кливленде включен в список 50-ти лучших мировых аналогичных форумов — по версии независимых кинематографистов IndieWire. Он пройдет в онлайн-формате с 7 по 20 апреля.

Всего в трех категориях с общим призовым фондом в размере 30 000 долларов участвуют 26 фильмов со всего мира. И единственным отобранным проектом во все три из России стала как раз работа режиссера Анастасии Пальчиковой.

«Маша», получившая приз за лучший дебют на фестивале «Кинотавр-2020», — нетипичная драма о взрослении в 90-е годы прошлого века, где пули свистят в унисон бессмертным джаз-хитам Эдит Пиаф и The Chordettes.

В России в широкий прокат картина выйдет 1 апреля. Также текущей весной (дата пока неизвестна) состоится эксклюзивная цифровая премьера в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

К слову, в прошлом году обладателем премии имени Джорджа Гранда III стал фильм другого российского режиссера — Кантемира Балагова — «Дылда».

Роли в «Маше» сыграли Анна Чиповская, Полина Гухман, Максим Суханов, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Сергей Кузнецов, Александр Звездин, Максим Сапрыкин, Сергей Двойников, Ольга Федотова и другие.

В первой половине марта картина Пальчиковой демонстрировалась в конкурсной программе 38-го международного кинофестиваля в другом американском городе Майами.