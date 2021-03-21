Зафиксировано замедление темпов распространения COVID-19 в России

Москва, 21 марта. Темпы распространения коронавирусной инфекции в России продолжают замедляться, следует из статистики федерального оперативного штаба по контролю эпидемиологической обстановки.

Согласно данным оперштаба, показатели прошедших семи дней на 2,3% меньше, чем прошлых. За минувшую неделю в Российской Федерации зарегистрировали 66 261 случай коронавирусной инфекции. Прошлый показатель был равен 67 832, подсчитал ТАСС. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 заболели 4 456 869 человек, или более 3% населения страны.

В период с 15 по 21 марта в России ни разу не выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Показатель заболеваемости, в пересчете на численность населения государства, за эту неделю опустился ниже 6,5 случая в день на 100 тыс. населения. Таким образом он является минимальным с 5 октября 2020 года.

За минувшие сутки российские медики зарегистрировали еще 9299 случаев коронавирусной инфекции. Зараженные выявлены в 84 регионах страны. Согласно статистике оперативного штаба, у 12% пациентов не наблюдалось клинических проявлений COVID-19.