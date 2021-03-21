Испания экстрадировала в Россию контрабандиста-наркоторговца

Мадрид, 21 марта. Зарубежные коллеги по запросу Генпрокуратуры РФ выдали Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье, обвиняемого в контрабанде и незаконном сбыте семи килограммов кокаина.

Задержанный гражданин Эквадора обвиняется в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков организованной группой в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Как утверждает следствие, в 2018 году Кортес Кинонес Франсиско Шавье с соучастниками на теплоходе, следовавшем из порта эквадорского города Гуаякиль в порт Санкт-Петербурга, перевезли 7 кг кокаина. Затем преступники сбыли наркотики на территории Северной столицы. Известно, что Кортес планировал поставлять в РФ запрещенный товар систематически.

После перевозки кокаина эквадорец скрылся от полиции и был объявлен в розыск. Летом прошлого года его задержали в Испании. Генпрокуратура РФ направила в Испанию запрос об экстрадиции Кортеса, который в феврале 2021 года зарубежные коллеги удовлетворили.

Верховный суд Кабо-Верде вынес решение об экстрадиции в США колумбийского бизнесмена Алекса Сааба, сообщает ФАН.