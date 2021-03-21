Почему усыновленные дети ищут кровных родителей: мнение семейного психолога

Тысячи детей по разным причинам вынуждены проживать в детских домах. Кто-то из них обретает новую семью, а кому-то повезло меньше — до совершеннолетия ребенок вынужден расти без материнского тепла. Зачастую дети, которых когда-то оставили родители, начинают искать своих биологических мам и пап.

Любопытство это или, может, ответ на все накопленные вопросы? Нужно ли приемным родителям рассказывать, что ребенок был усыновлен? И почему брошенные дети так рвутся найти кровных родственников? На все эти вопросы ФАН ответила детский и семейный психолог Наталья Наумова.

«Усыновленный ребенок всегда ищет своего кровного родителя потому, что ему очень важно знать причину, по которой от него отказались и [его] не смогли полюбить. Именно этот вопрос заставляет искать. Они хотят найти родителей и увидеть, что на самом деле этот человек его всегда любил и раскаивается. Ребенок хочет услышать оправдания, почему от него избавились, какие были обстоятельства, которые могли препятствовать жить счастливо вместе», — рассказала собеседница агентства.

Наталья Наумова подчеркнула, что абсолютно каждому человеку важно чувствовать любовь родителей: это дает базу доверия к миру, понимание себя и того, что жизнь — великая ценность.

«У ребенка-отказника очень много в голове вопросов: почему я остался один, почему от меня отказались, виноват ли сам в этом, если нет, то кто? Ребенку, которого усыновили, важно знать правду, потому что рано или поздно все раскроется. Окружение семьи знает, что ребенок приемный, и, если он узнает об этом не от близких, а от посторонних людей, это будет второе предательство», — объяснила психолог.

Получается, сначала ребенка предали родные, которые от него отказались, а потом — приемные родители, которым он верил и доверял, но которые не рассказали ему правду, уверена собеседница ФАН.

«Родителям, усыновляющим ребенка, зачастую тяжело подобрать слова, которые помогут рассказать правду. Порой нужна общая работа с психологами, поэтому прежде, чем брать детей в семью, необходимо проходить психотерапию. Правда нужна и важна. А приемным родителям необходимо всегда говорить ребенку о биологических родителях только в положительном ключе, какими бы они ни были. Говорить, что они его тоже любят, ведь именно так формируется самооценка человека и вера в себя», — резюмировала Наумова.

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