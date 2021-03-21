Правительство Пензенской области работает в штатном режиме после задержания Белозерцева

Пенза, 21 марта. Задержание губернатора региона Ивана Белозерцева не повлияло на работу правительства, передает источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Правительство Пензенской области функционирует в штатном режиме, согласно областному уставу. О любых изменениях в работе органов государственной власти представители региона будут оперативно сообщать.

Следственный комитет подтвердил информацию о задержании губернатора Ивана Белозерцева по делу о взяточничестве на сумму более 31 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовные дела на основе материалов, предоставленных МВД. Все подозреваемые в настоящий момент находятся под стражей, расследование продолжается.

Кроме того, «Единая Россия» рассмотрит вопрос о приостановке членства в партии Белозерцева, сообщало Федеральное агентство новостей. Фракция вынесет решение в ближайшее время.