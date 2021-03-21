Музыкальный критик Бабичев: Панайотову не нужно жаловаться

Певец Александр Панайотов в очередной раз пролетел с конкурсом «Евровидение». В этом году Россию представит певица Манижа. Почему Панайотову уже который год не удается стать участником европейского песенного состязания и почему ему не нужно жаловаться на такой итог, в беседе с ФАН рассказал музыкальный критик, светский журналист Евгений Бабичев.

Почему не везет?

По словам критика, экс-участник песенных проектов, таких как «Голос» и «Народный артист», Александр Панайотов — один из самых сильных вокалистов на российской эстраде. Но что мешает артисту исполнить свою давнюю мечту?

«В последнее время у него [Панайотова] то ли руки опустились, то ли он уже не верит, что когда-либо сбудется его давняя мечта. В формате Евровидения он способен показать себя с наилучшей стороны, но главный минус его как артиста — материал», — отметил музыкальный эксперт.

Готовясь к отборочному этапу Евровидения, Александр Панайотов всегда старается в номере показать себя с наиболее выгодной стороны. Он исполнял медленную композицию — балладу, где полностью раскрываются его данные, затем был более подвижный номер с хореографией, были и дуэты.

«Он подает на конкурс каждый год, но это немного не то. Жаловаться, что его зажимают, не пускают или не дают возможности выступить, не нужно, потому что всегда были артисты более подготовленные, с лучшей песней, с более серьезной поддержкой», — объясняет Бабичев.

По мнению критика, артисту нужно подобрать материал, заранее подготовиться, запланировать дату подачи и сделать идеальный номер с идеальной песней, с откровенным хитом. В этом случае его ждет успех.

Главная проблема

В разговоре с корреспондентом ФАН Евгений Бабичев указал на еще один момент, который негативно отражается на карьере певца: музыкант не имеет собственного хита или визитной карточки.

«У Панайотова эта проблема прослеживается не только в рамках Евровидения, но и в карьере вообще. У него нет песни, по которой мы бы узнавали его. Есть какие-то дуэтные вещи, например «Лунная мелодия» с Долиной или «Необыкновенная» с Чумаковым и Алехно. Но где сольная песня Панайотова, которую бы знал каждый?» — обращает внимание Бабичев.

Правда, у коллег Панайотова примерно его возраста есть хотя бы один хит, который у всех на слуху. А вот у Александра такой песни нет. По мнению Бабичева, «это большая проблема как команды, так и лично его».

«Это проблема — неспособность найти хит в свой репертуар. Даже работа с Лепсом после «Голоса» не принесла ни одной песни, после которой можно было сказать: «Это второе рождение Панайотова, наконец он нашел свое место под солнцем». Это мешает и его карьере, и покорению Евровидения», — считает музыкальный критик.

Евгений Бабичев также предположил, что если бы Панайотов обратился, например, к Киркорову, тот, зная все его прекрасные вокальные данные, мог бы подобрать необходимый материал, чтобы достойно представить страну.

«Артист сейчас и по возрасту, и по опыту в самом соку. Надо это использовать», — заключил Евгений Бабичев.

Ранее Александр Панайотов обвинил в своих неудачах, касающихся участия в конкурсе «Евровидение», руководителя дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюту.