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Музыкальный критик Бабичев: Панайотову не нужно жаловаться

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Музыкальный критик Бабичев: Панайотову не нужно жаловаться

Певец Александр Панайотов в очередной раз пролетел с конкурсом «Евровидение». В этом году Россию представит певица Манижа. Почему Панайотову уже который год не удается стать участником европейского песенного состязания и почему ему не нужно жаловаться на такой итог, в беседе с ФАН рассказал музыкальный критик, светский журналист Евгений Бабичев.

Почему не везет?

По словам критика, экс-участник песенных проектов, таких как «Голос» и «Народный артист», Александр Панайотов — один из самых сильных вокалистов на российской эстраде. Но что мешает артисту исполнить свою давнюю мечту?

«В последнее время у него [Панайотова] то ли руки опустились, то ли он уже не верит, что когда-либо сбудется его давняя мечта. В формате Евровидения он способен показать себя с наилучшей стороны, но главный минус его как артиста — материал», — отметил музыкальный эксперт.

Готовясь к отборочному этапу Евровидения, Александр Панайотов всегда старается в номере показать себя с наиболее выгодной стороны. Он исполнял медленную композицию — балладу, где полностью раскрываются его данные, затем был более подвижный номер с хореографией, были и дуэты.

Музыкальный критик Бабичев: Панайотову не нужно жаловаться

«Он подает на конкурс каждый год, но это немного не то. Жаловаться, что его зажимают, не пускают или не дают возможности выступить, не нужно, потому что всегда были артисты более подготовленные, с лучшей песней, с более серьезной поддержкой», — объясняет Бабичев.

По мнению критика, артисту нужно подобрать материал, заранее подготовиться, запланировать дату подачи и сделать идеальный номер с идеальной песней, с откровенным хитом. В этом случае его ждет успех.

Главная проблема

В разговоре с корреспондентом ФАН Евгений Бабичев указал на еще один момент, который негативно отражается на карьере певца: музыкант не имеет собственного хита или визитной карточки.

«У Панайотова эта проблема прослеживается не только в рамках Евровидения, но и в карьере вообще. У него нет песни, по которой мы бы узнавали его. Есть какие-то дуэтные вещи, например «Лунная мелодия» с Долиной или «Необыкновенная» с Чумаковым и Алехно. Но где сольная песня Панайотова, которую бы знал каждый?» — обращает внимание Бабичев.

Правда, у коллег Панайотова примерно его возраста есть хотя бы один хит, который у всех на слуху. А вот у Александра такой песни нет. По мнению Бабичева, «это большая проблема как команды, так и лично его».  

Музыкальный критик Бабичев: Панайотову не нужно жаловаться

«Это проблема — неспособность найти хит в свой репертуар. Даже работа с Лепсом после «Голоса» не принесла ни одной песни, после которой можно было сказать: «Это второе рождение Панайотова, наконец он нашел свое место под солнцем». Это мешает и его карьере, и покорению Евровидения», — считает музыкальный критик.

Евгений Бабичев также предположил, что если бы Панайотов обратился, например, к Киркорову, тот, зная все его прекрасные вокальные данные, мог бы подобрать необходимый материал, чтобы достойно представить страну.

«Артист сейчас и по возрасту, и по опыту в самом соку. Надо это использовать», — заключил Евгений Бабичев.

Ранее Александр Панайотов обвинил в своих неудачах, касающихся участия в конкурсе «Евровидение», руководителя дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюту

Источник: Федеральное агентство новостей
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