Ростовская медведица Комета впервые разрешила своему детенышу поплавать в бассейне

Ростов-на-Дону, 21 марта. Работники ростовского зоопарка опубликовали в социальных сетях видео на котором видно, как белая медведица Комета впервые заходит в бассейн со своим детенышем.

Кадры демонстрируют трогательную прогулку медведицы и ее недавно рожденного малыша. В процессе совместного времяпрепровождения медвежонок учился плавать. На видео показывается, как они вместе заходят в бассейн. Несмотря на то, что детенышу явно было страшно, сам процесс ему понравился. В итоге он плескался в воде, но на большие заплывы не решался.

«Теперь мама зовет его искупаться, но медвежонок сам не рискует заходить в бассейн. Иногда случаются незапланированные ситуации: излишняя энергичность приводят к коротким заплывам», — прокомментировали первый заплыв зоологи.

Сотрудники ростовского зоопарка также опубликовали видео с орангутанами Кираном и Цезарем. Специалисты в социальной сети «ВКонтакте» рассказали о характерах животных: один очень активный, а другой — послушный и скромный.