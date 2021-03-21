Судан увеличивает выработку электроэнергии перед заполнением плотины «Возрождение»

Хартум, 21 марта. Министр энергетики Судана Джадин Али Обейд Хасан не исключил, что второе заполнение Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ) негативно скажется на производстве электроэнергии в стране, пишет издание Afrigate News.

Глава ведомства заявил, что переговоры с Каиром и Аддис-Абебой по эксплуатации дамбы зашли в тупик. Привлечение представителей Африканского союза (АС) в качестве посредников также не привело к ожидаемым результатам.

Джадин Али Обейд Хасан рассказал, что Судан не собирается ждать середины лета, когда Эфиопия приступит к заполнению Хидасэ. Вместо этого министерство реализует ряд превентивных мер для предупреждения снижения выработки электроэнергии на государственных гидроэлектростанциях.

«Общая фактическая производимая мощность сейчас составляет 1820 мегаватт, а в ближайшие дни специалисты увеличат ее до 2585 единиц», — заявил министр.

Глава Минэнергетики добавил, что Хартум продолжит дискуссии с Аддис-Абебой и Каиром для заключения соглашения по эксплуатации плотины «Возрождение».

«Нынешняя ситуация кризиса требует от нас возвращения к серьезным и эффективным переговорам под эгидой Африки и при активном участии международного сообщества», — подытожил он.

Помимо членов АС, Судан предложил подключить представителей США, ЕС и ООН для разрешения спора по эксплуатации Хидасэ. Последние согласились помочь при условии, если Египет и Эфиопия не против их участия.

Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» подробно разобрал трехсторонний конфликт вокруг использования плотины «Возрождение» на реке Голубой Нил.