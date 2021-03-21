Названа главная опасность собак для человечества

Москва, 21 марта. Собаки оказывают негативное влияние на окружающую среду из-за употребления большого количества мяса.

Такой вывод сделала группа западных ученых. По итогам своего исследования они написали научную статью, которую опубликовали в журнале L’Express. По словам профессора из Калифорнийского университета Грегори Окина, порядка 25-30% негативного влияния на окружающую среду кошки и собаки оказывают из-за выбросов СО2.

«В общей сложности количество выбросов достигает 64 миллионов тонн СО2, что сравнимо с последствиями использования 13 миллионов автомобилей в течение года», — сказано в сообщении.

По мнению специалиста по животным из Иллинойса Келли Суонсон, ситуация с экологией не настолько критична из-за того, что большая часть домашних животных питается в основном кормами. Для того чтобы помочь планете, люди должны прекратить перекармливать своих питомцев. Включение в рацион собак других источников белка, например, насекомых, которые уже используются в кормах, сократило бы количество потребляемого ими мяса.

Ранее врач перечислила передающиеся от домашних питомцев заболевания. По словам терапевта Тины Петровской, бешенство, нейротропный вирус, лишай, токсоплазмоз, сальмонеллез, лептоспироз — лишь небольшой перечень заболеваний, которые могут передаться от животного к человеку при контакте.