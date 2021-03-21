Бывший чиновник из администрации Трампа посмеялся над неуклюжестью Байдена

Вашингтон, 21 марта. Экс-чиновник из администрации бывшего президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл посмеялся над неуклюжестью действующего американского лидера Джо Байдена.

Поисковая система Google ошибочно приписала Гренеллу пост «президента США». Сам политик отнесся к произошедшему с юмором и начал «составлять» указы.

«Google и Википедия внесли обновления. И это не 1 апреля», — сказал бывший чиновник.

Также Ричард Гренелл в шутку подчеркнул, что будет «твердо стоять на ногах и уверенно идти по лестнице вверх». Таким образом он тонко указал на неловкое падение Байдена на трапе самолета.

Ранее сообщалось, что американский президент упал на трапе перед вылетом в штат Джорджия. В Сети сразу же появилось множество видео и картинок, где высмеивается неуклюжесть главы Белого дома.