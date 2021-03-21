Специалисты Lockheed Martin испытали уникальную систему борьбы с беспилотниками MОRFIUS

Вашингтон, 21 марта. Американская компания Lockheed Martin успешно провела испытания системы противодействия беспилотникам MОRFIUS.

Новейший БПЛА под названием MORFIUS был разработан американской компанией Lockheed Martin специально для борьбы с другими беспилотниками, включая их группы. Основное оружие новинки — микроволновой излучатель HPM.

Подробности новой разработки пока не разглашаются. Известно, что сам дрон весит 13,6 кг и запускается с платформы диаметром шесть дюймов, достаточно легкой, чтобы размещаться на воздушном или наземном транспорте, а также переноситься расчетом.

Согласно утверждениям компании, мощность микроволнового излучателя беспилотного комплекса MORFIUS может достигать одного гигаватта, чего вполне достаточно для дезактивации вражеских дронов даже в составе роя. Отмечается, что успех достигается нахождением БПЛА близко к противнику в отличие от наземных установок, излучение которых рассеивается при попадании в дроны из-за расстояния.

Также известно, что новинка способна самостоятельно возвращаться к месту старта и использоваться в качестве разведывательного БПЛА. Дальность полета нового беспилотника, его скорость, особенности управления и другие параметры не приводятся.

Ранее в издании The Drive сообщили, что США планируют прорывать российские ПВО при помощи роя дронов.