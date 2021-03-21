Перечислены самые дорогие машины планеты

Москва, 21 марта. Сложная экономическая ситуация негативно сказывается на презентациях в автомобильном мире. Сверхдорогие модели, представленные до введения ограничений, занимают лидирующие позиции.

Mercedes выпустил 275 моделей AMG One стоимостью 2,5 млн евро каждая, однако агрегаты уже распроданы. Максимальная скорость гиперкара составляет 350 километров в час. Aston Martin собрал 150 модификаций суперкара Valkyrie, которые были реализованы в полном объеме, несмотря на высокую цену — более 3 млн долларов, передает Car.ru.

Компания Gordon Murray Automotive представила спортивное купе T.50 стоимостью от 3,1 млн долларов. На приобретение Lykan HyperSport от итальянских дизайнеров StudioTorino и ливанской марки W Motors необходимо потратить 3,4 млн долларов. Кроме того, в список попали Lamborghini Veneno (4 млн евро), Pagani Zonda HP Barchetta (15 млн евро), Koenigsegg CCXR Trevita (4,8 млн долларов), Bugatti Centodieci (8 млн евро) и Rolls-Royce Sweptail (11,2 млн евро).

Ранее сообщалось, что производство некоторых машин корпорации Ford будет осуществляться без оборудования, включая электронные модули, содержащие дефицитные полупроводники. Соответствующее решение повлияет на реализацию пикапов F-150 и кроссоверов Edge.