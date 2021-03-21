Роспотребнадзор сообщил, как провести майские праздники без риска подхватить COVID-19

Москва, 21 марта. Пикник в лесу с членами семьи станет самым безопасным способом проведения майских праздников, заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Приготовление шашлыков на свежем воздухе является одним из самых распространенных видов весеннего отдыха россиян. Именно это мероприятие больше всего подходит для досуга на фоне пандемии коронавируса, поскольку в таком случае членам семьи не придется контактировать с другими людьми, объяснил Покровский.

Дождливая погода на майские праздники может увеличить скорость распространения заболевания, предупредил вирусолог. Из-за осадков люди могут массово собираться в закрытых помещениях, где значительно возрастает риск заболевания COVID-19.

Прогулка с друзьями в парке в весенние дни может привести к заражению коронавирусной инфекцией. Алкогольные напитки снижают иммунитет, поэтому от них лучше отказаться даже по случаю майских праздников, посоветовали специалисты.