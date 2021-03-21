Мысли о похудении ускоряют процесс потери веса

Лондон, 21 марта. Большую роль в избавлении от лишних килограммов имеет психологический аспект, человек достигает результата быстрее, если думает о том, что вскоре похудеет, заявили ученые.

Исследователи из Великобритании выяснили, что сжигание калорий происходит намного быстрее, если худеющий постоянно думает об этом, работает на результат не только физически, но и мысленно.

Специалисты провели эксперимент с участием 140 человек. Добровольцев разделили на две группы и попросили включиться в программу по сбросу веса. При этом с одной группой работали психологи.

По итогам исследования первая группа похудела в среднем на 600 гр, в то время как вторая сбросила в среднем четыре кг за то же время. Большего успеха добровольцам удалось достичь благодаря «мысленному похудению», констатировали исследователи.

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