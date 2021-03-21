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Бразильцы использовали данные умерших, чтобы не стоять в очереди для вакцинации

Бразильцы использовали данные умерших, чтобы не стоять в очереди для вакцинации

Бразилиа, 21 марта. Некоторые бразильцы использовали личные данные умерших, чтобы не стоять в очереди и раньше положенного пройти вакцинацию. Махинации выявил генеральный контролер Бразилии.

Федеральное правительство провело проверки, чтобы выяснить, получают ли вакцины особо выделенные категории граждан. В итоге генеральному контролеру удалось выяснить, что некоторые граждане использовали личные данные умерших людей, чтобы получить вакцину раньше срока.

«Мы обнаружили случаи, когда прививали людей, которые умерли, по данным Информационной системы по вопросам смертности, еще до того, как началась программа вакцинации», — говорится в докладе контролера.

В докладе не указано количество людей, получивших прививки за покойных Издание O Globo утверждает, что речь идет примерно о тысяче случаев.

Кроме того, среди 50 тысяч нарушений, выявленных в ходе расследования, обнаружили многократную вакцинацию одних и тех же граждан, прививки лиц, которые не входят в приоритетные группы, а также иммунизацию, полученную под видом врачей и работников здравоохранения.

Массовая вакцинация в Бразилии началась 17 января. Несмотря на то, что Министерство здравоохранения сообщило, что получено 562 млн доз вакцин и часть их была произведена в стране, большая часть бразильцев не сможет привиться до второй половины 2021 года.

Бразилия занимает второе место в мире по числу смертей и случаев заражений COVID-19.

За минувшие сутки в стране зафиксировано 73 450 заболевших. От последствий заражения коронавирусом за сутки умер 2331 человек.

С начала пандемии в стране подтверждено 11,9 млн случаев инфицирования, 292,9 тысячи человек скончались.

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