Путин указал на важность воссоединения РФ и Крыма для укрепления страны

Москва, 21 марта. Воссоединение Крыма с Россией стало историческим событием, которое свидетельствует об укреплении государства изнутри. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства рассказал о ключевой вехе последних двух десятилетий и важности воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

«Главная веха — это собирание, восстановление России как единого централизованного государства», — сказал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что РФ восстановила разрушенные Митридатские лестницы в Крыму. В настоящее время рабочие трудятся над благоустройством прилегающих территорий.