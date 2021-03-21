Аверина вывела из себя пародия Мити Фомина на лидера группы «Ногу свело!»

Москва, 21 марта. Певец Митя Фомин новым номером для шоу «Точь-в-точь» вывел из себя одного из членов жюри. Актер Максим Аверин публично обрушился на исполнителя.

Фомин выступил на сцене с пародией на лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского. Артист в ярком наряде исполнил хит «Хару Мамбуру» и сорвал шквал аплодисментов. Однако Аверину выступление не просто не пришлось по душе, он разнес его в пух и прах.

По мнению артиста, номер получился пусть и красивым, но не имеющим ничего общего со знаменитой группой.

«Если бы это была постановка или зарисовка из фильма Марка Захарова «Формула любви», то я считаю, что Митя кастинг прошел. Это было здорово и прекрасно. Попасть в этом бешенном номере, сохранить дыхание, да и еще в ноты попадать, что не удалось сегодня Мите в некоторых местах, шагать по роялю получилось, плюс он прыгает, задирает ноги и при этом он должен держать голос. Это вообще невозможно», — добавил при этом актер.

Аверин с возмущением задался вопросом, как оценивать «никакое» выступление. Он, схватившись за голову, заявил, что может поставить лишь два балла.

У Фомина реакция актера вызвала удивленную улыбку, а вот другие члены жюри стали спорить с Авериным.

«Что вы меня уговариваете? Все, ребят, ну я же к вам не лезу, когда вы ставите свои оценки. Товарищи, работаем в связке, а вы все время мешаете», — ответил им звезда «Глухаря».

Аверин, развивая мысль, признал, что у Фомина действительно есть желание принимать участие в шоу. Но, по его мнению, номера артиста имеют большее отношение к «Ледниковому периоду», нежели к «Точь-в-точь».

«Это было азартно и здорово, поэтому поставлю тебя пять! <…> Пусть это (критику. — Прим. ФАН) вырежут, но я тебе говорю как коллега», — заключил Аверин.

Фомин подчеркнул, что готов к любым оценкам. Артист получил в итоге три «пятерки» и одну «четверку». Такие баллы поставил ему актер Леонид Ярмольник.

«Нельзя же ставить все «пятерки», потому что у нас есть другие номера, где люди работали точнее», — объяснил он свое решение.

Аверин далеко не в первый раз обрушивается на Фомина с критикой. Актера возмутила, например, пародия певца на народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Он назвал выступление «пошлым».