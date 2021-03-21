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Аверина вывела из себя пародия Мити Фомина на лидера группы «Ногу свело!»

Аверина вывела из себя пародия Мити Фомина на лидера группы «Ногу свело!»

Москва, 21 марта. Певец Митя Фомин новым номером для шоу «Точь-в-точь» вывел из себя одного из членов жюри. Актер Максим Аверин публично обрушился на исполнителя.

Фомин выступил на сцене с пародией на лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского. Артист в ярком наряде исполнил хит «Хару Мамбуру» и сорвал шквал аплодисментов. Однако Аверину выступление не просто не пришлось по душе, он разнес его в пух и прах.

По мнению артиста, номер получился пусть и красивым, но не имеющим ничего общего со знаменитой группой.

«Если бы это была постановка или зарисовка из фильма Марка Захарова «Формула любви», то я считаю, что Митя кастинг прошел. Это было здорово и прекрасно. Попасть в этом бешенном номере, сохранить дыхание, да и еще в ноты попадать, что не удалось сегодня Мите в некоторых местах, шагать по роялю получилось, плюс он прыгает, задирает ноги и при этом он должен держать голос. Это вообще невозможно», — добавил при этом актер.

Аверин с возмущением задался вопросом, как оценивать «никакое» выступление. Он, схватившись за голову, заявил, что может поставить лишь два балла.

У Фомина реакция актера вызвала удивленную улыбку, а вот другие члены жюри стали спорить с Авериным.

«Что вы меня уговариваете? Все, ребят, ну я же к вам не лезу, когда вы ставите свои оценки. Товарищи, работаем в связке, а вы все время мешаете», — ответил им звезда «Глухаря».

Аверин, развивая мысль, признал, что у Фомина действительно есть желание принимать участие в шоу. Но, по его мнению, номера артиста имеют большее отношение к «Ледниковому периоду», нежели к «Точь-в-точь».

«Это было азартно и здорово, поэтому поставлю тебя пять! <…> Пусть это (критику. — Прим. ФАН) вырежут, но я тебе говорю как коллега», — заключил Аверин.

Фомин подчеркнул, что готов к любым оценкам. Артист получил в итоге три «пятерки» и одну «четверку». Такие баллы поставил ему актер Леонид Ярмольник.

«Нельзя же ставить все «пятерки», потому что у нас есть другие номера, где люди работали точнее», — объяснил он свое решение.

Аверин далеко не в первый раз обрушивается на Фомина с критикой. Актера возмутила, например, пародия певца на народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Он назвал выступление «пошлым».

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