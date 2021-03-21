В Москве проходят крымские дни

Правительство Москвы проводит традиционные «Дни Крыма» в столице (18–21 марта) в рамках программы межрегионального сотрудничества. В городе открылись выставки, посвященные жизни и истории полуострова, а также проходят праздничные концерты, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Донецкий политолог Владимир Корнилов рассказал ФАН, почему он считает, что это поможет в первую очередь внутреннему туризму.

«Любой регион России проводит свои выставки, мероприятия, дни, недели. И тем лучше для молодежи: так она узнает о регионах России и в целом — что такое Россия. Плюс это реклама внутреннего туризма. В России это полезно для всех», — поделился своим мнением политолог.

Он добавил, что возвращение Крыма в состав России — прекрасный пример воссоединения с великой страной.

«Как это помогает России? Например, Крымская весна действительно сплотила все наше общество. Это очень важное событие, свидетельствующее о том, что Россия вернулась в разряд крупнейших мировых игроков. Мы снова собираем земли вокруг себя. И весь мир должен считаться с Россией. Это воспитывает уважение к Родине, истории родного края, региона РФ. Это событие на века как пример победы русского оружия, дипломатии», — уточняет Корнилов.

Организаторы мероприятия — департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы, комитет по туризму города, комитет общественных связей и молодежной политики Москвы и АО «Олимпийский комплекс «Лужники». Организаторы напоминают, что на мероприятии будут соблюдаться все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором.