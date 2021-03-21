Илон Маск предложил США и Китаю укреплять взаимное доверие

Пекин, 21 марта. США и Китай должны укреплять взаимное доверие. Об этом заявил глава американской фирмы по производству электрокаров Tesla Илон Маск на Форуме развития Китая — 2021.

По мнению бизнесмена, страны должны начать доверять друг другу. От этого зависит экономическое развитие и процветание компаний двух государств.

Илон Макс отметил, что взаимные подозрения в шпионаже плохо влияют на сотрудничество между странами. Предприниматель назвал неразумным недоверие властей США к китайской компании ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok.

«Вопрос доверия особенно актуален для коммерческих организаций, как для китайских, так и для американских компаний», — добавил Маск.

Бизнесмен предложил странам сделать выбор: доверять друг другу или нет. Лучше стремиться к будущему и укреплять взаимное доверие, заключил он.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX заявил о создании нового города в Техасе, в котором будут «хорошо относиться к собакам».