Модель Маша Вебер раскрыла правду об отдыхе с Тимати на Мальдивах

Москва, 21 марта. Участница реалити-шоу «Холостяк» Маша Вебер рассказала о своем отдыхе с Тимуром Юнусовым, известным как Тимати, на Мальдивских островах после окончания проекта.

По словам яркой брюнетки из Сочи, Тимати пригласил ее на серфкэмп, чтобы научить серфингу. Вебер добавила, что это путешествие было лучшим событием в ее жизни. Модель утверждает, что ей наконец-то удалось покорить волну. Она призвала поклонников не распускать слухи насчет ее отношений с музыкантом.

«Покажите мне человека, который отказался бы в морозный март поехать кататься на серфе?» — заявила девушка в интервью Peopletalk.

Первый выпуск восьмого сезона «Холостяка» показали на телеканале ТНТ 14 марта. Шоу вызвало большой общественный резонанс: феминистки были недовольны тем, что самые красивые девушки буквально сражаются за главного героя. А телеведущая Регина Тодоренко сравнила участниц реалити с «дорогими лошадьми», которых изучают под микроскопом.

Позднее Тимур Юнусов сообщил в своем Instagram о досрочном закрытии шоу. Он добавил, что удалит с YouTube первый выпуск программы, так как в Сети уже появился финал проекта и зрителям стало известно, кого из девушек он выбрал.