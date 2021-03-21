АЭС «Онагава» получила повреждения во время землетрясения в Японии

Токио, 21 марта. Деталь от опоры техосмотра упала в бассейн с отработанным ядерным топливом на АЭС «Онагава». Это произошло из-за недавних подземных толчков.

АЭС «Онагава» получила незначительные повреждения в результате землетрясения, сообщил оператор станции компания Tohoku Electric Power.

По словам специалиста, деталь от опоры техосмотра упала в бассейн с отработанным ядерным топливом. Также были обнаружены трещины на потолке и на стекле коридора, ведущего к первому и второму корпусам.

Речь идет о подземных толчках магнитудой 6,9 баллов на северо-востоке Японии, сообщение о которых появилось в субботу вечером. Сейсмическая активность ощущалась в 23 из 47 префектур, девять человек пострадали.

Ранее ФАН сообщал о землетрясении магнитудой 4,7 у берегов Камчатки.