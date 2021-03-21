Экс-глава Минфина Туниса связал рост экономики республики с перемирием в Ливии



Триполи, 21 марта. Экс-министр финансов Туниса Хаким Бен Хаммуда опубликовал итоги исследования о влиянии перемирия в Ливии на экономику государства.

По данным эксперта, политическая стабильность в североафриканской стране способна увеличить валовой национальный продукт республики на 3,8 процента.

Таким образом, урегулирование ситуации на территории Ливии в период с 2021 по 2025 год принесет Тунису доход в размере 9,7 миллиарда долларов (720 млрд рублей — прим. ФАН).

Хаким Бен Хаммуда отметил, что стабилизация соседней страны приведет также к снижению уровня безработицы в республике. По мнению бывшего министра, до конца 2025 года количество нетрудоустроенных граждан снизится на 6,7 процента.

Между Тунисом и Ливией зафиксирован активный поток трудовых мигрантов, который может возрасти после возобновления товарооборота. Согласие на расширение сотрудничества дал глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи.

На текущей неделе Триполи посетил президент республики Каис Саид. В рамках официального визита он встретился с политиками и премьер-министром переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дабибой.