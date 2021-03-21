Путин и Шойгу гуляют по тайге и мастерят поделки из дерева

Новосибирск, 21 марта. Президент России Владимир Путин проводит выходные в тайге в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Шойгу отдыхают в Сибирском федеральном округе. Они катаются на вездеходах, а также прогуливаются пешком по тайге. Министр обороны также показал главе государства мастерскую, где он занимается изготовлением поделок из сухого дерева.

Ранее журналист рассказал, как Владимир Путин успокоил котенка леопарда. Напуганное животное бросилось на оператора, но, когда к леопарду подошел глава государства, зверек успокоился и даже лег к президенту на колени.