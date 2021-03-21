Россиянам рассказали о курсе рубля на следующую неделю

Москва, 21 марта. Своим прогнозом поделился представитель банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко оценил состояние рынка и перспективы национальной валюты на следующей неделе. Он поделился своим мнением в интервью «Российской газете».

Эксперт акцентирует внимание на том, что нефтяные цены к концу этой недели показывают снижение. Весь мир и Европа, в частности, возвращаются к некоторым ограничениям в связи с наступлением новых волн коронавируса. Соответственно, быстрого восстановления спроса в течение нескольких недель не предвидится.

Сложившаяся ситуация повлияла на некоторое усиление позиций доллара и ослабление рубля. Касательно повышения ключевой ставки Банком России Тимошенко отмечает, что данный сценарий был проработан и заложен в ценах. Инвесторы предполагают повышение рублевых ставок, и это сказывается на котировках ценных государственных облигаций.

Представитель «Русского стандарта» считает, что следующая неделя продемонстрирует следующие изменения: доллар займет позиции между 72 и 75 рублями, а евро расположится в диапазоне от 86 до 90 рублей.

Ранее ФАН приводило мнение другого эксперта о тиражируемых предположениях по поводу опасного майского периода для рубля, которое он посчитал совершенно необоснованным.