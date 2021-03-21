Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Ливия

Премьер-министр Ливии представил план госбюджета на текущий год

Премьер-министр Ливии представил план госбюджета на текущий год

Триполи, 21 марта. Переходное Правительство национального единства (ПНЕ) предложило Президентскому совету (ПС) проект реализации государственного бюджета на 2021 год.

Общая сумма госказны Ливии — 96,2 миллиарда динаров (1,5 трлн рублей — прим. ФАН). По данным источников, премьер-министр временной власти Абд аль-Хамид Дабиба разделил средства на несколько частей.

Первая статья расходов составляет 33,5 млрд. Правительство планирует направить ее на заработные платы гражданам страны.

Порядка 12,4 миллиарда пойдет на обеспечение государственного аппарата и другие затраты по управлению державой.

Премьер-министр Ливии представил план госбюджета на текущий год

Третья часть связана с инвестициями в развитие страны. На эту сферу Дабиба предложил выделить 23 млрд динаров.

Четвертая статья, размер которой превышает 22 миллиарда, предназначена для субсидий и государственной поддержки. Тогда как 5 млрд направлены на издержки в связи с чрезвычайными ситуациями.

Переходное правительство также представило данные о доходах Ливии. Согласно им, выручка от реализации нефтепродуктов составляет 89,3 млрд, таможенные поступления дают 300 миллионов, а налоги и госсборы приносят более миллиарда динаров.

Абд аль-Хамид Дабиба заявил, что план госбюджета сформирован таким образом, чтобы избежать дефицита.

Переходный исполнительный орган Ливии уже принес конституционную присягу, получил власть из рук Восточного правительства и ПНС.

Новости партнеров