Российские ученые разоблачили популярные мифы о вакцинации от COVID-19

Москва, 21 марта. Распространенные мифы о вакцинации от коронавирусной инфекции разоблачили российские ученые. Заболеть COVID-19 от введения вакцины нельзя, заверили специалисты.

В одобренных вакцинах присутствует небольшой фрагмент вируса SARS-CoV-2, всего часть гена, и это не может стать причиной заболевания COVID-19, заявил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев.

Риск фертильной дисфункции после вакцинации Скулачев назвал полной ересью. Никакие вакцины не вызывают бесплодия, информация об этом совершенно недостоверна, уточнил ученый и выразил недоумение, что кто-то этому верит и распространяет.

Слишком быстрая разработка также не может служить поводом для того, чтобы называть вакцину небезопасной. При регистрации препарата учитываются эффективность и безопасность, проверка идет строго по международному протоколу, заявил член РАН Александр Горелов. Вакцинация — это единственный способ профилактики вирусной инфекции, в том числе и COVID-19, отметил доктор медицинских наук Антон Ершов.

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» проверят в Италии. Специалисты изучат взаимодействие профилактического препарата с новыми мутациями вируса SARS-CoV-2.