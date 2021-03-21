Умерла мать звезды шоу «Дом-2» Саши Черно

Москва, 21 марта. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно сообщила фанатам печальную новость: скончалась ее мать, перенесшая инсульт.

В Instagram звезда поделилась кадром из передачи, на котором ее мать держит на руках внука.

«Берегите своих близких, любите, прощайте, если поссорились, то обязательно позвоните и помиритесь!» — написала Черно в Stories.

Девушка призналась, что последние три дня ей снились странные сны, она подолгу вспоминала о детстве. Черно росла рядом с матерью до восьми лет.

«Я не держу зла, я простила», — заключила она.

Как известно, мать родила Черно, когда ей было всего 15 лет. Большую часть детства будущая звезда провела с бабушкой в бедности. Девушка рано пошла работать, а впоследствии рассказывала, что ее мать воровала и несколько раз сидела в тюрьме за мошенничество.

В прошлом году Черно и ее возлюбленный Иосиф Оганесян стали родителями. Сына они назвали Стефаном.